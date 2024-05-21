Минэнерго готовит решение о "посильном тарифе" на свет для населения

Министерство также активно работает над привлечением финансирования от международных партнеров для проведения ремонтов на поколения.

Министерство энергетики пока продолжает расчеты по тарифам на электроэнергию для населения, окончательного решения еще нет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, пишет "Укринформ".

"Осуществляются расчеты по условиям специальных обязанностей по разным ценам. Но они основываются, прежде всего, на том, что для населения это должны быть посильные тарифы", – заявил Колесник.

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По словам чиновника, незначительное повышение тарифов на свет для населения в прошлом году позволило энергетикам восстановить 3 ГВт мощности электростанций.

"Окончательного решения по конкретной цене нет", – подчеркнул замминистра.

По словам Колесника, министерство также активно работает над привлечением финансирования от международных партнеров для проведения ремонтов на поколения.

Напомним, ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что отключения света летом тем или иным способом сохранятся.

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