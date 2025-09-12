ТСН в социальных сетях

Минэнерго поблагодарило ДТЭК и Fluence за укрепление энергетической устойчивости Украины

Министерство энергетики поблагодарило энергетическую компанию ДТЭК и американскую Fluence Energy BV за реализацию проекта крупнейшего в стране комплекса систем хранения энергии мощностью 200 МВт.

Минэнерго поблагодарило ДТЭК и Fluence за укрепление энергетической устойчивости Украины

«Благодарна Группе ДТЭК за проактивность в этом вопросе и американским партнерам из Fluence за передовые технологии, благодаря которым каждый новый мегаватт накопления работает как щит для всей энергосистемы. Это означает больше безопасности для украинцев и меньше рисков аварийных отключений», – заявила министерша энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, введенный комплекс имеет несомненное значение для энергетической устойчивости страны и обеспечивает дополнительные возможности балансировки энергосистемы в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Общая емкость системы составляет 400 МВтч, что позволит обеспечить электроэнергией около 600 тыс. домохозяйств в течение двух часов. В состав комплекса входят шесть объектов в Киевской и Днепропетровской областях. Инвестиции в проект составили €125 млн.

Гринчук добавила, что этот шаг также будет способствовать выполнению Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2030 года.

