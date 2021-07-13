Минэнерго создало "черный список" нарушителей на рынке электроэнергии

По словам первого замминистра энергетики, это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке.
За нарушение условий двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии недобросовестных покупателей временно не будут допускать к следующим электронным аукционам на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Такое решение 13 июля принял аукционный комитет по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, который провел первый заместитель Министра энергетики Юрий Власенко.
Участие в заседании приняли представители НКРЕКП, Минэкономики, Антимонопольного комитета, ГП "Гарантированный покупатель", Украинской энергетической биржи, государственных генерирующих компаний, сообщает Правительственный портал.
"Сегодня мы приняли решение, которое ограничит махинации и будет побуждать участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам. Это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии", — отметил Юрий Власенко.
Так, аукционный комитет проголосовал за внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на Товарной бирже "Украинская энергетическая биржа". Изменения основаны на предложениях УЭБ, с учетом замечаний со стороны НКРЕКП и участников рынка.
Согласно изменениям, продавец электроэнергии вправе инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двусторонним договором купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен представить обоснованное заявление организатору аукционов — Украинской энергетической биржи.
Исключительный список критериев для подачи такого заявления:
- нерегистрация покупателем в системе управления рынками купленных объемов электроэнергии
- отсутствие своевременной оплаты со стороны покупателя (подтверждается выпиской из банка)
- расторжении договора покупателем в одностороннем порядке
Как результат — недобросовестного покупателя не будут допускать к следующим аукционам по продаже электроэнергии в течение 6 месяцев.
В то же время, если покупатель выполнил обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах. Это также происходит по письменному заявлению продавца и приложенных к нему документов, подтверждающих факт урегулирования обстоятельств.
"До 1 сентября Минэнерго совместно с НКРЕКП и участниками рынка должно разработать изменения для системного решения, которое будет закреплено соответствующим постановлением Кабмина. Это решение должно установить постоянные правила, предотвращающие проявления нерыночного поведения участников рынка электроэнергии", — говорится в сообщении.
Напомним:
- Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.
- На 5 июля цена повысилась на 18,6% — до 505,68 грн/МВт-час.