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Минэнерго создало "черный список" нарушителей на рынке электроэнергии

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Минэнерго создало "черный список" нарушителей на рынке электроэнергии

pixabay.com

По словам первого замминистра энергетики, это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке.

За нарушение условий двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии недобросовестных покупателей временно не будут допускать к следующим электронным аукционам на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Такое решение 13 июля принял аукционный комитет по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, который провел первый заместитель Министра энергетики Юрий Власенко.

Участие в заседании приняли представители НКРЕКП, Минэкономики, Антимонопольного комитета, ГП "Гарантированный покупатель", Украинской энергетической биржи, государственных генерирующих компаний, сообщает Правительственный портал.

"Сегодня мы приняли решение, которое ограничит махинации и будет побуждать участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам. Это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии", — отметил Юрий Власенко.

Так, аукционный комитет проголосовал за внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на Товарной бирже "Украинская энергетическая биржа". Изменения основаны на предложениях УЭБ, с учетом замечаний со стороны НКРЕКП и участников рынка.

Согласно изменениям, продавец электроэнергии вправе инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двусторонним договором купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен представить обоснованное заявление организатору аукционов — Украинской энергетической биржи.

Исключительный список критериев для подачи такого заявления:

  • нерегистрация покупателем в системе управления рынками купленных объемов электроэнергии
  • отсутствие своевременной оплаты со стороны покупателя (подтверждается выпиской из банка)
  • расторжении договора покупателем в одностороннем порядке

Как результат — недобросовестного покупателя не будут допускать к следующим аукционам по продаже электроэнергии в течение 6 месяцев.

В то же время, если покупатель выполнил обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах. Это также происходит по письменному заявлению продавца и приложенных к нему документов, подтверждающих факт урегулирования обстоятельств.

"До 1 сентября Минэнерго совместно с НКРЕКП и участниками рынка должно разработать изменения для системного решения, которое будет закреплено соответствующим постановлением Кабмина. Это решение должно установить постоянные правила, предотвращающие проявления нерыночного поведения участников рынка электроэнергии", — говорится в сообщении.

Напомним:

  • Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.
  • На 5 июля цена повысилась на 18,6% — до 505,68 грн/МВт-час.