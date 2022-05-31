Когда пенсионера могут оставить без выплат: рассказали в Пенсионном фонде / Фото: pixabay.com

Минфин: Бюджет только на треть финансируется из собственных доходов, остальные – займы

Минфин: Бюджет только на треть финансируется из собственных доходов, остальные – займы

Доходы в госбюджет, по самым оптимистичным оценкам, сейчас покрывают только одну треть расходов.

Государственный бюджет Украины только на треть финансируется из собственных поступлений. Две другие трети – займы и международная помощь.

Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, до конца мая власти ожидают до 60 млрд грн поступлений в госбюджет от налоговой и таможни, "но это не те цифры, которые были до войны".

Так, от таможни Украина получает доход в 26-30% по сравнению с довоенными показателями, от налоговой – 75%. Однако, по сравнению с мартом-апрелем этого года ситуация улучшается.

В то же время выросли и расходы бюджета. Три четверти средств направляются на военные нужды, от 10 до 15 млрд грн ежемесячно тратят на гуманитарные программы, в том числе на поддержку временно перемещенных лиц и выплаты по 6500 грн помощи.

"Бюджет сейчас в таком состоянии, что на наши доходы мы сейчас смотрим во вторичном контексте, первичный — это как привлечь международную грантовую и кредитную помощь. Наши доходы, по самым оптимистичным оценкам, сейчас покрывают только одну треть наших расходов. Две трети покрываются заимствованиями и грантовыми средствами – внутренними и внешними", – отметил Марченко.

Ранее сообщалось, что многим украинцам придется выживать на 175 гривен в день : что можно приобрести.

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