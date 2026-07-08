Минфин готовит масштабную реформу для ФЛП 2-й и 3-й группы: что изменится

Реформа для ФЛП / © pexels.com

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В Министерстве финансов Украины готовят масштабные изменения для физических лиц-предпринимателей второй и третьей групп. Реформа предусматривает пересмотр правил уплаты налогов, постепенную трансформацию упрощенной системы и введение единых требований по НДС для большего количества бизнесов.

Об этом пишет Finclub.

В Украине готовят изменения для ФЛП 2-й и 3-й группы

Такие изменения являются одним из ключевых условий получения очередных траншей финансовой помощи от Европейского Союза. Об этом рассказала заместитель министра финансов Светлана Воробей.

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По ее словам, Украина должна выполнить ряд условий, согласованных с европейскими партнерами. Одним из них является постепенное реформирование упрощенной системы налогообложения и унификация правил для разных категорий налогоплательщиков.

В профильном ведомстве отмечают, что изменения для ФЛП будут служить только первым этапом глобального обновления налогового законодательства. Минфин разрабатывает законопроект об администрировании НДС, который предусматривает переход к риск-ориентированной модели контроля.

Это должно повысить эффективность проверки налоговых накладных и снизить количество необоснованных блокирований.

Процесс обновления распределен на два этапа:

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Первый этап: усовершенствование действующей системы контроля для выявления налоговых махинаций и так называемых «скруток». Второй этап: евроинтеграция Украины и введение европейских правил администрирования НДС.

Что изменится для плательщиков НДС

Отдельное внимание в правительстве уделяется пересмотру действующих льгот и правил применения НДС. Пока предприниматели третьей группы могут выбирать между двумя вариантами — уплатой 5% единого налога без НДС или уплатой 3% единого налога с отдельным начислением НДС.

Председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев поддержал потребность в выполнении реформ и обязательств перед партнерами. Он добавил, что лимиты по применению НДС должны быть одинаковыми для всех налогоплательщиков.

В то же время, он считает, что практическое введение таких норм целесообразно отложить до завершения войны.

Инициатива расширения сферы применения НДС для ФЛП обсуждается уже достаточно давно. В ходе переговоров между украинским правительством и представителями Международного валютного фонда рассматривалась возможность отсрочить изменения до 2027 года.

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Первоначальное предложение правительства предусматривало введение обязательного НДС для всех ФЛП с годовым доходом более 1 миллиона гривен. Со временем порог хотели повысить до 4 миллионов в год. Соответствующий законопроект в Верховную Раду еще не попал.

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Напомним, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил, что до конца войны систему единого налога для ФЛП не будут менять.

В то же время после завершения военного положения планируется фундаментальная реформа по польскому образцу, предусмотренная Национальной стратегией доходов на 2024-2030 годы. Принимать это решение будет вынужден уже следующий созыв парламента.

Новая модель будет предусматривать обязательные РРО, лимит доходов до 2 млн евро и единственный порог освобождения от НДС для всех плательщиков. Ставки единого налога будут дифференцированы в зависимости от вида деятельности: от 3% для торговли до 10% и больше для услуг. Кроме того, реформа будет включать в себя пересмотр налогообложения доходов физических лиц с введением прогрессивной шкалы.

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По словам депутата, все изменения должны внедряться комплексно, а не по частям. В то же время Гетманцев поддержал возможность принятия уже в этом году закона об упрощении администрирования НДС, который, в частности, должен освободить ФЛП от блокирования налоговых накладных до достижения предельного лимита.

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