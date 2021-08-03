Минфин подсчитал эффективность президентской программы 5-7-9%: выдано более 55,8 млрд грн кредитов

От старта программы президента Владимира Зеленского «Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали предпринимателям 21160 кредитов на общую сумму 55,8 гривен.

Такие данные по итогам выполнения программы по состоянию на 26 июля обнародовало Министерство финансов.

О востребованности программы «Доступные кредиты 5-7-9%» свидетельствует и тот факт, что только за одну неделю уполномоченные банки выдали 438 таких кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.

По словам заместителя председателя Офиса президента Юлии Свириденко, программа помогла многим предпринимателям преодолеть кризис и не только сохранить, но и создать новые рабочие места.

«Значительную эффективность продемонстрировала предложенная Главой государства программа «Доступные кредиты 5-7-9%», по которым обратились 12 тыс. предприятий. Это не просто возможность получить кредит на льготных условиях, но и сохранить рабочие места. И эти предприниматели не просто не сократили 200 тысяч рабочих, которые уже работали у них на этапе, когда они делали заявку в банк, но и создали 15-17 тысяч, по нашим оценкам, новых рабочих мест», — подчеркивает Свириденко.

Ранее сообщалось, что в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» запускается программа доступной ипотеки. Как отмечал координатор программы, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, долгосрочные кредиты на 30 лет будут выдавать под фиксированную ставку 7% годовых. Также будет доступен финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса, под 5% годовых сроком на 20 лет.

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