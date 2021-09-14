Минфин подсчитал эффективность президентской программы 5-7-9%: выдано более 61,4 млрд грн кредитов

От старта программы президента банки выдали предпринимателям 23 326 кредитов.

О востребованности программы "Доступные кредиты 5-7-9%" свидетельствует и тот факт, что только за одну неделю уполномоченные банки выдали 351 кредит на общую сумму 1 млрд гривен.

Такие данные по итогам выполнения программы по состоянию на 13 сентября обнародовало Министерство финансов Украины.

С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 23 326 кредитов на общую сумму 61,4 млрд грн. Из них:

21,06 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

7,4 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

32,96 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

По состоянию на 13 сентября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 38 банками.

Министерство финансов Украины

Ранее сообщалось, что в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» запускается программа доступной ипотеки. Как отмечал координатор программы, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, долгосрочные кредиты на 30 лет будут выдавать под фиксированную ставку 7% годовых. Также будет доступен финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса, под 5% годовых сроком на 20 лет.

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