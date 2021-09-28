Минфин подсчитал эффективность президентской программы 5-7-9%: выдано более 63,6 млрд грн кредитов

От старта программы президента банки выдали предпринимателям 24 114 кредитов.

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" продолжает развиваться — за неделю в рамках программы выдано 439 кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн.

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Такие данные по итогам выполнения программы по состоянию на 28 сентября обнародовало Министерство финансов Украины.

С момента старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 24 114 кредитов на общую сумму 63,6 млрд грн. Из них:

7,6 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

34,51 млрд грн в качестве антикризисных кредитов;

21,43 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

С условиями участия в Госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%", перечнем уполномоченных банков и историями успеха предпринимателей можно ознакомиться по ссылке. По состоянию на 28 сентября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 38 банками.

Напомним, по инициативе президента Украины, правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". По данным Министерства финансов Украины, состоянию на 28 сентября банками подписано 871 кредитный договор на общую сумму 746,43 млн грн.

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