Минфин подсчитал эффективность президентской программы 5-7-9%: выдано более 63,6 млрд грн кредитов

От старта программы президента банки выдали предпринимателям 24 114 кредитов.
Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" продолжает развиваться — за неделю в рамках программы выдано 439 кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн.
Такие данные по итогам выполнения программы по состоянию на 28 сентября обнародовало Министерство финансов Украины.
С момента старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 24 114 кредитов на общую сумму 63,6 млрд грн. Из них:
- 7,6 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;
- 34,51 млрд грн в качестве антикризисных кредитов;
- 21,43 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.
С условиями участия в Госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%", перечнем уполномоченных банков и историями успеха предпринимателей можно ознакомиться по ссылке. По состоянию на 28 сентября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 38 банками.
Напомним, по инициативе президента Украины, правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". По данным Министерства финансов Украины, состоянию на 28 сентября банками подписано 871 кредитный договор на общую сумму 746,43 млн грн.
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