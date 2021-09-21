Минфин подсчитал эффективность программы 5-7-9%: за неделю выдано 939 млн грн кредитов

От старта программы президента банки выдали предпринимателям 23 675 кредитов.

О востребованности программы "Доступные кредиты 5-7-9%" свидетельствует и тот факт, что только за одну неделю уполномоченные банки выдали 349 кредитов на общую сумму 939 млн грн гривен.

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Такие данные по итогам выполнения программы по состоянию на 20 сентября обнародовало Министерство финансов Украины.

С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 23 675 кредитов на общую сумму 62,34 млрд грн.

Из них

21,24 млрд были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

7,49 млрд предприниматели получили на инвестиционные цели;

33,61 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

За неделю уполномоченные банки Программы выдали 349 кредитов на общую сумму 939 млн грн. По состоянию на 20 сентября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 38-ю банками.

Министерство финансов Украины

Напомним, по инициативе президента Украины, правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". По состоянию на 20 сентября банками подписано 838 кредитных договоров на общую сумму 714, 11 млн грн. На первичном рынке — 23,3%, на вторичном — 76,7% сделок.

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