Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Минфин подсчитал эффективность программы 5-7-9%: за неделю выдано 939 млн грн кредитов

Дата публикации
Просмотры
87
Минфин подсчитал эффективность программы 5-7-9%: за неделю выдано 939 млн грн кредитов

От старта программы президента банки выдали предпринимателям 23 675 кредитов.

О востребованности программы "Доступные кредиты 5-7-9%" свидетельствует и тот факт, что только за одну неделю уполномоченные банки выдали 349 кредитов на общую сумму 939 млн грн гривен.

Такие данные по итогам выполнения программы по состоянию на 20 сентября обнародовало Министерство финансов Украины.

С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 23 675 кредитов на общую сумму 62,34 млрд грн.

Из них

  • 21,24 млрд были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;
  • 7,49 млрд предприниматели получили на инвестиционные цели;
  • 33,61 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

За неделю уполномоченные банки Программы выдали 349 кредитов на общую сумму 939 млн грн. По состоянию на 20 сентября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 38-ю банками.

© Министерство финансов Украины
Министерство финансов Украины

Напомним, по инициативе президента Украины, правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". По состоянию на 20 сентября банками подписано 838 кредитных договоров на общую сумму 714, 11 млн грн. На первичном рынке — 23,3%, на вторичном — 76,7% сделок.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация