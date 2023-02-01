Минфин США ввел новые санкции против России: в перечне известный торговец оружием

Американские санкции введены, в частности, в отношении гражданина России, Израиля и Кипра Игоря Зименкова и его сына Джонатана, принимавших участие в проектах, связанных с обороноспособностью РФ.

В среду, 1 февраля, Министерство финансов США ввело новые санкции против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, связанных с сетью уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс России.

Об этом сообщили на сайте Минфина США.

Санкции введены против 10 физических и 12 юридических лиц в нескольких странах, которые помогали России уклоняться от предыдущих санкций.

"Отчаянные попытки России обойти санкции США, демонстрируют, что санкции значительно усложнили и подорожали для российского военно-промышленного комплекса восстановление военной машины Путина", — цитируют в сообщении замминистра финансов Уолли Адеем.

Ограничения применены в отношении предприятий и компаний, расположенных в Болгарии, Израиле, Латвии, Сингапуре и Кипре. Все они связаны с известным торговцем оружием Игорем Зименковым, имеющим гражданство России, Израиля и Кипра, а также его сыном – Джонатаном Зименковым.

Упомянутые лица использовали подставные компании для того, чтобы оплачивать проекты, связанные с оборонной промышленностью РФ. В частности, они снабжали российскую компанию высокотехнологичными устройствами после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

"Некоторые члены сети Зименкова также поддерживала подсанкционные государственные российские оборонные компании ОАО Рособоронэкспорт и государственную корпорацию Ростех, которые являются ключевыми частями военно-промышленного комплекса России", — говорится в сообщении.

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Персональные санкции введены также в отношении участников сети Зименкова, среди которых кипрский торговец оружием Александр Вольфович двое его взрослых сыновей.

"В результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности вышеуказанных лиц, находящееся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, заблокированы", — сообщает американский Минфин.

Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала обязательные условия смягчения санкций против депутатов Госдумы РФ.

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