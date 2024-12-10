Минфин США выделил Украине кредит в 20 млрд долларов: кто будет возвращать деньги

Соединенные Штаты выполнили свое октябрьское обязательство в рамках инициативы G7 и уже перевели средства в специальный фонд Всемирного банка.

Во вторник, 10 декабря, Министерство финансов США объявило о выделении кредита в размере 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов на сумму 50 миллиардов долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

"Эти средства, выплаченные за счет непредвиденных доходов, полученных от собственных замороженных активов России, окажут Украине критически важную поддержку в ее защите от неспровоцированной агрессивной войны", – заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Она добавила, что 50 миллиардов долларов, которые вместе предоставляют страны "Большой семерки", помогут обеспечить Украине ресурсы, необходимые для поддержки экстренных служб, больниц и других учреждений, обеспечивающих сопротивление в тылу.

"Вместе с помощью Америки в сфере безопасности Украины и шагами, которые мы продолжим делать для решительного усиления санкций в отношении России, эти действия еще больше укрепят позиции Украины в деле защиты ее суверенитета и достижения справедливого мира. Прямо сейчас Путин привлекает нашу коалицию к соревнованию воли, рассчитывая на то, что мы устанем и наконец отступим… Мы посылаем четкий сигнал решительности, заставляя Россию все больше нести расходы на ее незаконную войну, а не налогоплательщиков в нашей коалиции", – добавила Йеллен.

После жестокого вторжения России в Украину члены G7 совершили смелые действия по иммобилизации суверенных активов России в своих юрисдикциях и обязались, что эти активы останутся замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за вред, причиненный ею Украине.

Сегодня Соединенные Штаты выполнили свое октябрьское обязательство предоставить Украине 20 миллиардов долларов в рамках этой инициативы и перевели эти средства в специальный фонд Всемирного банка, через который они будут предоставлены Украине.

"Поддержка Украины также жизненно важна для национальных интересов Соединенных Штатов. Позволить Украине проиграть означало бы спровоцировать дальнейшую агрессию со стороны Путина и поставить под угрозу безопасность наших союзников по НАТО в Европе, которых мы обязаны защищать по договору", — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, Трамп заявил, что "вероятно", будет давать Украине меньше помощи, чем Байден. В то же время он добавил, что активно пытается положить конец войне в Украине.

Читайте также: