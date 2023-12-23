Минималка 8000 грн, средняя зарплата более 20 тысяч: экономический прогноз правительства на ближайшие годы

В Украине в ближайшие три года экономика будет расти темпами ниже 7% ВВП, а инфляция постепенно замедлится до размеров ниже 8% в год.

Темпы роста зарплат в Украине должны компенсировать рост цен.

Об этом говорится в макропрогнозе Кабмина.

Что будет с экономикой Украины

В следующем году, согласно прогнозу, экономика Украины вырастет на 4,6%. В 2025-м рост составит уже 6,8%, а в 2026-м – 6,6%. Такие цифры заложены в бюджете на 2024 год. В то же время, в прогнозе Минэкономики, который публиковали еще летом этого года, были более оптимистичные оценки (рост на 5% и 7%, 7,5% соответственно).

Еще недавно эксперты были уверены, что в декабре начнутся массовые отключения электроэнергии, из-за которых значительно пострадает бизнес. Ограничения сразу же сказались бы и на динамике ВВП. Если энергетикам удастся пройти зиму без отключений электроэнергии, это также окажет положительное влияние на экономику.

В то же время проблемы может вызвать новая волна мобилизации. Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции отметил, что военные просят о мобилизации еще 500 тыс. мужчин. Это позволит произвести ротацию. Но повлияет на экономику. Так, далеко не все демобилизованные захотят возвращаться на свои рабочие места, они нуждаются в реабилитации, адаптации. Однако президент также признал, что необходимо проводить ротацию. Украинцы, которые воюют с первых дней полномасштабной войны, фактически оказались в ситуации, когда они не понимают: когда можно будет вернуться домой и есть ли хоть какие-то ограничения продолжительности службы.

Уже сейчас на рынке труда наблюдается дефицит сотрудников. Беженцы, мобилизация – все это приводит к тому, что рынок постепенно поворачивается на сторону ищущего работу. Не хватает рабочих, инженеров, специалистов практически всех специальностей.

Цены: возрастут или уменьшатся

Вместе с ростом экономики в Украине будут уменьшаться темпы роста цен. После начала полномасштабной войны инфляция достигла рекордных отметок. Однако успешная политика Нацбанка, эффективность которой признали в том числе международные организации, позволила постепенно нормализовать ситуацию.

В постановлении Кабмина говорится, что в среднем инфляция будет составлять в следующем году 8,5%, в 2025-м – 8,3%, а в 2026-м будет на уровне 7,7%. Высокая инфляция, прежде всего, бьет по наименее защищенным слоям населения: это пенсионеры, украинцы с минимальными зарплатами.

В структуре их потребления продукты могут составлять абсолютное большинство расходов. А рост цен приводит к тому, что приходится отказываться от сравнительно дорогих продуктов: мяса, сыров, рыбы и т.д. Для Украины до полномасштабной войны целью была инфляция менее 5% в год.

В прогнозе Минэкономики еще летом говорилось, что в 2024-м цены вырастут на 13,8%, в 2025-м — на 9,8%, а в 2026-м — на 6,2%. Последний прогноз Кабмина имеет более оптимистичные оценки. Национальный банк считает, что в 2024-м рост цен может быть на уровне 9,8%, в 2025-м – стабилизируется около 6%. В этом году, согласно данным Госстата, больше всего подорожала электроэнергия – 69,7% (ноябрь прошлого года до ноября этого года).

Что будет с зарплатами

Темпы инфляции должны компенсироваться ростом заработных плат. В следующем году Кабмин планирует повысить минималку с 6700 до 7100 грн в январе и 8000 грн – в апреле 2024-го. Повышение минималки повлияет на средние зарплаты.

Средняя зарплата в следующем году, по оценкам постановления Кабмина, составит 21 809 грн. В 2025-м ее повысят в среднем до 25 732 грн., а в 2026-м – до 30 260 грн. Реальная зарплата увеличится на 8,5% в 2024-м (это с учетом инфляции), хотя в предыдущем прогнозе предполагался рост на 6%. При этом прогноз уровня безработицы скорректирован до 18,7%.

Зарплаты именно в 2024 году планируют повысить 87% компаний, говорится в результатах опроса работодателей Европейской бизнес-ассоциацией. Около половины (46%) компаний в ходе опроса отметили, что размер повышения будет составлять до 10%.

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