Минимальная пенсия в Украине: чего ожидать пенсионерам с 1 июля 2025 года

Минимальная пенсия в 2025 году

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Для значительной части украинских пенсионеров, выплаты которых остаются относительно невысокими, каждый потенциальный рост пенсии имеет существенное значение. Понимание механизмов формирования минимальных выплат и ожидаемых изменений чрезвычайно важно для этой категории граждан.

Последняя индексация и текущее состояние минимальных выплат

Последнее повышение пенсий в Украине произошло 1 марта 2025 года. Это было осуществлено в соответствии с правительственным постановлением №209 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году». В тот момент была проведена ежегодная индексация, призванная компенсировать влияние инфляции на покупательную способность пенсионеров.

По состоянию на июнь 2025-го Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины подтверждают, что с 1 июля 2025 года никаких дополнительных пересмотров или повышений минимальных пенсионных выплат не предусматривается. Размеры пенсий останутся на том уровне, который был установлен после мартовской индексации.

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По информации, обнародованной Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области (информация соответствует общегосударственным нормативам), действуют такие минимальные пенсионные выплаты для разных категорий граждан:

3 758 гривен — эта сумма установлена для пенсионеров, достигших 65 лет, при этом не работающих и имеющих полный страховой стаж. Для женщин этот стаж составляет 30 лет, для мужчин — 35 лет.

Такую же сумму, 3 758 гривен , получают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, при наличии необходимого страхового стажа: 20 лет для женщин и 25 лет — для мужчин.

3 613 гривен определено для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих соответствующий страховой стаж: 30 лет для женщин и 35 лет — для мужчин.

3 323 гривны составляет минимальная выплата для пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (для женщин) или 35 лет (для мужчин). Эта сумма также касается лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности страхового стажа.

3 038 гривен — это размер минимальной пенсии для других категорий пенсионеров, которые не работают, независимо от их возраста и закона, согласно которому была назначена пенсия.

Минимальная пенсия для работающих пенсионеров

Важно обратить внимание на ситуацию с работающими пенсионерами. По словам пенсионного эксперта Сергея Коробкина, для этой категории граждан существует отдельное ограничение на минимальную пенсионную выплату.

«Наименьшая пенсионная выплата, в том числе для тех, кто продолжает работать, не может быть ниже 2 361 гривны. Эта сумма соответствует размеру прожиточного минимума, установленного для лиц, лишившихся трудоспособности», — объясняет эксперт.

К сожалению, как отмечает Коробкин, размер этого прожиточного минимума остается неизменным с начала 2024 года. В текущем, 2025-м, Государственный бюджет Украины также не предусматривает его увеличения. Это означает, что работающие пенсионеры будут продолжать получать пенсию, которая не будет меньше указанной суммы, однако ее повышение в ближайшее время не ожидается.

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