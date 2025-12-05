Минимальная военная пенсия: какие выплаты получают УБД

Минимальная военная пенсия

Реклама

Общие положения и право на досрочную пенсию

Участники боевых действий в Украине имеют законодательное право на досрочный уход на пенсию. Такое право действует при соблюдении определенных требований по возрасту и страховому стажу.

Для мужчин досрочный выход на пенсию возможен по достижении 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа. Женщины могут выходить на пенсию с 50 лет, если у них не менее двадцати лет необходимого стажа.

Служба в зоне боевых действий засчитывается по льготной системе, где каждый месяц на передовой приравнивается к 3 месяцам стажа.

Реклама

Пенсионные выплаты для военных, получивших инвалидность, определяются в процентах от их денежного довольствия. Окончательный размер зависит от установленной группы инвалидности и от того, связана она непосредственно с последствиями войны.

Минимальные пенсии и дополнительные начисления

Государство гарантирует минимальный размер пенсионных выплат для УБД, который в 2025 году не может быть менее 210 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В настоящее время минимальная пенсия УБД со всеми доплатами составляет 5 528 гривен.

Кроме того, участники боевых действий имеют право на дополнительные прибавки к пенсии. Это доплата в размере 25 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а также целевая денежная помощь на проживание в сумме 40 гривен.

Реклама

Если после всех расчетов пенсия ветерана оказывается ниже минимальной, государство ежемесячно выплачивает ему адресную помощь в размере, которого не хватает до установленного минимума. Также УБД могут получать дополнительные выплаты в государственные праздники, в частности, ежегодно ко Дню независимости Украины.

Факторы, определяющие размер пенсии

Пенсия участникам боевых действий начисляется в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Размер пенсионных выплат зависит от нескольких ключевых факторов: приобретенного страхового стажа УБД и полученного заработка, с которого были уплачены страховые взносы.

В денежное обеспечение военного, которое учитывается при начислении, включают не только должностной оклад, но и выплаты за звание, надбавку за выслугу лет, премии и другие дополнительные доплаты.

Реклама

Процедура оформления пенсии

Для оформления пенсии ветерану необходимо обратиться в Пенсионный фонд — это можно сделать лично или через электронный веб-портал ведомства.

При этом необходимо подготовить и подать следующие документы: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, удостоверение участника боевых действий, трудовую книжку и документы о военной службе, справку о денежном довольствии, справку об участии в военных действиях, а также фотографию для оформления пенсионного удостоверения.