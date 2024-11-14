Минимальная заработная плата в 2025 году: насколько она вырастет

Размер минимальной зарплаты на следующий год был утвержден Кабинетом министров Украины при принятии проекта государственного бюджета на 2025 год.

Как вырастет заработная плата – читайте в материале ТСН.ua.

Документом был установлен и размер прожиточного минимума на 2025 год. Он остался на уровне 2024 года. То есть в 2025 году минимальная зарплата и прожиточный минимум не изменятся.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что социальная сфера является приоритетной. Именно поэтому ее финансирование и дальше будет стабильным. Однако о росте минимальной зарплаты пока речь не идет.

"На данном этапе, и это также было договорено с партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% – до 8 000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", – сказал он.

Кабмин утвердил постановлением от 28 июня 2024 года № 751 "Об одобрении Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы", что некоторые минимумы в социальном секторе будут оставаться без изменений. Речь идет, в частности, о:

минимальной зарплате

прожиточном минимуме

минимальной пенсии

То есть последующее увеличение этих показателей может произойти уже в 2028 году.

Напомним, в этом году минимальная зарплата повышалась дважды. С 1 января она составляла – 7 100 гривен, а уже с 1 апреля – 8 тысяч гривен.

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