Кабинет министров 15 сентября традиционно подготовил законопроект о Государственном бюджете 2026 года и передал его на утверждение Верховной Раде.

Также в госбюджете на следующий год предусмотрен рост заработной платы, пенсии и впервые заложен курс евро по отношению к гривне.

ТСН.ua собрал главное, что следует знать о новом бюджете Украины на 2026 год.

Повышение минималки

Кабмин в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год предлагает повысить минимальную заработную плату и прожиточный минимум, которые не будут пересматриваться с 2024 года.

Согласно законопроекту, минимальную зарплату предлагают увеличить с восьми тысяч гривен до 8,6 тысяч грн. Соответственно, минимальная почасовая заработная плата будет составлять 52 грн.

Таким образом, минималка в 2026 году вырастет примерно на 8% по сравнению с 2025 годом.

Кроме того, с 1 января 2026 года общий прожиточный минимум должен возрасти от 2920 до 3209 грн (+9,9%).

Правительство также уточняет критерии для разных категорий граждан. Следовательно, прожиточный минимум будет составлять:

для детей до 6 лет — 2817 грн;

для детей в возрасте от 6-18 лет — 3512 грн;

для трудоспособных лиц — 3328 грн;

для потерявших трудоспособность — 2595 грн.

По словам нардепа Ярослава Железняка, средняя заработная плата предусмотрена в размере 30 тысяч грн (т.е. +4,146 тысяч грн по сравнению с 2025 годом).

Повышение зарплаты для бронирования работников

Согласно законопроекту №14000, планируется повышение показателя средней зарплаты, при которой возможно бронирование работников на предприятиях.

Порог зарплаты для бронирования сотрудников зависит от минималки. Сейчас это 20 тысяч гривен (2,5 минимальные зарплаты).

Если минималку увеличат до 8,647 грн., то минимальная зарплата для бронирования автоматически вырастет до 21,6 тысячи грн.

Что будет с пенсиями в 2026 году

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, расходы на пенсионное обеспечение в следующем году составят 1 трлн 27 млрд грн, что на 123,4 млрд грн больше, чем в 2025 году.

В бюджет заложено проведение индексации пенсий, что должно обеспечить сохранение покупательной способности пенсионеров.

Кроме того, размер минимальной пенсии зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Согласно законопроекту предлагается в 2026 году установить минимальную пенсию на уровне составит 2595 грн. По сравнению с предыдущим годом повышение состоится лишь на 234 гривны.

Курс доллара и евро

Согласно приложению Прогнозный расчет ввозной пошлины на 2026 год " к законопроекту о госбюджете на следующий год, правительство прогнозирует рост курса доллара.

В этом документе средний курс доллара на 2025 год указан на уровне 42,4 грн, а на 2026 год ожидается его рост до 45,7 грн. Это выше текущего официального курса НБУ (41,23 грн).

Следует отметить, что эти показатели являются лишь прогнозной оценкой формирования бюджетных поступлений. Окончательный курс устанавливается Национальным банком независимо от рыночных механизмов.

Также в проекте бюджета на 2026 год правительство впервые заложило курс евро по отношению к гривне.

Согласно материалам проекта (приложений «Прогнозный расчет акцизного налога с топлива в сводный бюджет на 2026 год» и «Прогнозный расчет акцизного налога по электрической энергии на 2026 год») правительство прогнозирует средний курс евро на уровне 49,4 гривны.

Такая оценка основана на документах, связанных с планированием акцизных сборов на топливо и электроэнергию.

Указанный прогнозный курс выше текущего официального показателя Национального банка, который сегодня составляет 48,50 гривны за евро.

Повышение зарплат для педагогов на 50% и бесплатное питание для школьников

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что на образование в 2026 году выделят 265,4 млрд грн.

По ее словам, одобренный Кабмином проект госбюджета-2026 предполагает повышение зарплат учителям на 50%. Выплаты будут расти в два этапа: 30% с 1 января 2026 года, 20% с 1 сентября 2026 года.

Свириденко также сообщила и о бесплатном питании для 4,4 млн школьников, заложившихся в госбюджет на 2026 год. А еще вдвое больше стипендий для студентов.

В то же время, министр образования и науки Оксен Лесной подробнее рассказал о выделенных средствах на образование в 2026 году.

«Прежде всего (проект госбюджета-2026 предлагает — Ред.) повысить среднюю зарплату для педагогов на 50%. На эту потребность закладывается 41,8 млрд. грн. Предлагается повысить зарплаты в несколько этапов. С 1 января на 30% и с 1 сентября 2026 года на 20%. В этом году были найдены средства на доплату, в следующем году — на повышение», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Он также уточнил, что в бюджете запланировано расширение безвозмездных обедов для всех учащихся от 1 октября 2026 года.

«С нового года бесплатные обеды будут продолжать получать учащиеся 1–4 классов и старшеклассники в прифронтовых регионах. Со следующего учебного года программа расширится на всех. На эти цели предусмотрено 14,4 млрд грн. Это о здоровье детей и равенстве возможностей», — уточнил министр.

Кроме того, государственный бюджет на следующий год предусматривает значительное увеличение расходов на образование и науку. В частности, на развитие школьной инфраструктуры, включая строительство укрытий, будет направлено 15 млрд. грн.

Как рассказал Оксен Лесной, также планируется повысить стипендии студентам, на что выделят 6,6 миллиарда. Кроме того, научная отрасль получит рекордную поддержку почти 20 млрд грн.

Что еще предусмотрено в проекте госбюджета-2026

В проекте Государственного бюджета на 2026 г. предусмотрено финансирование социальных программ и демографических инициатив, помощь ветеранам, развитие бизнеса и агропромышленного сектора, культурные проекты и публичные инвестиции для модернизации страны.

Прогнозируемый объем экономики Украины (ВВП) на следующий год оценивается в 10,3 триллиона гривен.

По словам премьер-министра Украины Юлия Свириденко, средства распределят следующим образом:

в социальной сфере предусмотрено 467,1 млрд. грн. (на 45,3 млрд. грн. больше, чем в текущем году);

на ветеранскую политику и социальную интеграцию участников боевых действий выделено 17,9 млрд грн (на 6,1 млрд грн больше, чем в 2025 году);

регионам страны предусмотрено 871,9 млрд грн доходов общин (на 162,3 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом);

поддержка бизнеса оценивается в 41,5 млрд. грн;

агропромышленный комплекс получит 13,1 млрд грн (на 3,5 млрд грн больше, чем в 2025 году);

на культуру намечено направить 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн), включая поддержку создания контента для утверждения национальной идентичности и укрепления национального единства;

публичные инвестиции в восстановление и модернизацию страны составят 45,9 млрд грн (на 12,4 млрд грн больше, чем в 2025 году).

Ранее Министр финансов Сергей Марченко сообщал, что непокрытый дефицит госбюджета на 2026 год составляет 16 миллиардов евро. По его словам, из-за длительной войны Украина в следующем году потребуется больше внешнего финансирования, чем в 2025 году.

