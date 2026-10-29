Минимальная зарплата в ноябре 2026 года: размер выплат, налоговые удержания и расходы работодателей

Минимальная заработная плата

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С 1 ноября в Украине размер минимальной заработной платы остается на уровне, установленном бюджетными показателями Министерства финансов на 2026 год. Никаких дополнительных повышений в текущем месяце не предусмотрено, базовый суммовый показатель равен 8 647 гривен в месяц, а в почасовом размере — 52 гривны.

Сколько работник получает на руки: порядок удержания налогов

Установленный законом размер 8647 гривен является начисленным доходом (брутто). При выплате из этой суммы содержится обязательное государственное собрание, которое в целом составляет 23%:

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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% — 1 556,46 гривны.

Военный сбор по ставке 5% — 432,35 гривны.

Суммарная стоимость удерживаемых налогов равняется 1 988,81 гривны. Таким образом, работник без налоговых льгот получает на руки («чистый» доход) ровно 77% от начисленной суммы, что составляет 6658,19 гривны.

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Начисление и выплаты за неполное рабочее время

Гарантия выплаты полного размера минимальной зарплаты действует только при выполнении работником месячной нормы труда. Если итоговый начисленный доход оказывается ниже минимальной планки, работодатель обязан выполнить соответствующую доплату.

В случае оформления на неполную ставку или по совместительству расчет производится пропорционально выполненной норме рабочего времени. При таких условиях фактически начисленная сумма может быть меньше установленного месячного уровня.

Сколько работник стоит предприятию и что такое ЕСВ

Единый социальный взнос (ЕСВ) — это налог, который платит работодатель из собственного бюджета, поэтому он не уменьшает сумму, которую работник получает на руки.

При минимальной зарплате в 8647 гривен работодатель дополнительно насчитывает 22% ЕСВ — это 1902,34 гривны. В результате реальные расходы предприятия на содержание одного работника составляют 10549,34 гривны в месяц (начислена зарплата + соцвзнос).

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В законодательстве также установлен верхний предел для уплаты ЕСВ — он составляет 20 минимальных зарплат (172 940 гривен). Это означает, что даже из очень высоких зарплат максимальный взнос работодателя не может превышать 38046,80 гривны. Для работников с минимальным окладом это ограничение ничего не меняет и носит сугубо справочный характер.

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