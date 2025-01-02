Минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в шесть раз: какая сумма

Для сравнения, минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен в месяц или $190 по текущему курсу НБУ до вычета налогов.

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых – до 4 666 злотых или $1 132 по текущему курсу в месяц брутто (до вычета налогов).

Также возросла минимальная почасовая ставка оплаты труда: с 28 злотых и 10 грошей до 30 злотых и 50 грошей в час, сообщает "Польское радио".

Для сравнения, минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен в месяц или $190 по текущему курсу НБУ (после уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора работник получит "на руки" 6 160 грн). То есть минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в шесть раз.

В целом за последние два года минимальная заработная плата в Польше выросла в два раза. С 1 января 2024 года она составляла 4 242 злотых, а с 1 июля – 4 300 злотых. В 2023 году соответственно – 3 490 злотых с 1 января и 3 600 злотых с 1 июля.

Как сообщалось, с марта минимальная пенсия в Польше вырастет с текущих 1 780,96 злотых брутто в месяц (1 620,67 злотых нетто, то есть сколько пенсионеры получают на руки) до 1 884,61 злотых брутто (1 715 злотых нетто).

В пересчете по текущему курсу в гривне польский пенсионер будет получать минимальную пенсию, эквивалентную 17 551 грн. В Украине размер минимальной пенсии составляет 3 370 грн в месяц для людей с достаточным количеством лет стажа и 2 725 грн – с недостаточным стажем.

Напомним, в Украине размер средней пенсии по состоянию на 1 июля 2024 года, по данным ПФУ, составляет 5 816 грн (140 евро).

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПЕНСИЯ В 2025 ГОДУ: размер "минималки" и требования к стажу в Украине

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