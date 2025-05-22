Минимальная зарплата в Украине вырастет до 10 тысяч гривен: Минфин назвал дату

Минималка будет расти постепенно / © УНИАН

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В Украине рост минималки до отметки в 10 тысяч гривен ожидается в 2028 году.

О том, как может изменяться минимальная зарплата, говорится в расчетах Минфина.

В ведомстве говорят, что цель регулярного повышения минималки — сохранить покупательную способность населения и одновременно увеличить поступления в государственный и местные бюджеты через более высокие налоговые вычеты.

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Однако в 2025 году от повышения минималки решили отказаться, сейчас она составляет 8000 гривен. В то же время Министерство финансов прогнозирует, что рост минималки до отметки в 10 тысяч гривен ожидается в 2028 году.

Возможные размеры минимальной зарплаты на следующие годы выглядят так:

2026 год — 8 688 грн

2027 год — 9 374 грн

2028 год — 10 059 грн

Напомним, с начала года в Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, предполагающих повышение минималки 2025 года. Однако вероятность того, что эти документы будут одобрены, не слишком высока.

Согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», минимальная заработная плата (МЗП) с 1 января 2025 года осталась на уровне 8 000 грн.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в 2025 году вырастет до 25 732 грн, что на 18,4% больше, чем в прошлом. Такой прогноз Кабмина. Однако с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 12,4% реальный рост составит всего 6,5%. Наибольшее повышение зарплат ожидается в перерабатывающей промышленности и средних предприятиях.

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