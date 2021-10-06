Минимальную пенсию в Украине повысят до 2600 гривен: когда именно

Минимальную пенсию в Украине повысят до 2600 гривен: когда именно

Это лишь часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов.

Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря.

Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это лишь часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев. Увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе. Это обязанность государства и украинского правительства", — отметил глава правительства.

Напомним, пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет с 1 октября 2021 года начали выплачивать ежемесячную компенсацию. Об этом говорится в постановлении правительства от 22 февраля 2021 года № 127.

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