Мининфраструктуры обеспечит бизнес всем необходимым для весенней посевной кампании

В связи с началом посевной кампании Министерство инфраструктуры работает над обеспечением стабильной логистики сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, удобрениям, горючему и т.д.

Об этом сообщил министр Александр Кубраков.

"Сейчас посевная началась во всех частях страны, где не ведутся активные боевые действия", — сказал он.

По его словам, есть некоторые сложности на отдельных маршрутах, однако, в целом бизнес будет обеспечен всем необходимым для старта весенней посевной кампании.

Кубраков также отметил, что МИУ в кооперации с Минэкономики и МинАПК готовят конкретные решения по устранению проблем некоторых хозяйств с лизингодателями и страховыми компаниями.

Также работаем над вопросом экспорта сельскохозяйственной продукции. Ведь со стартом войны и временной блокировкой морских портов, наши выходы на международные рынки сузились”, — отметил Кубраков, добавив, что экспорт аграрной продукции переориентируют на мощности железной дороги.

Министр отметил, что ведомство находится на постоянном контакте с World Central Kitchen – неправительственной организацией, занимающейся поставкой пищи в регионы, где наблюдается гуманитарный кризис, и ежедневно предоставляет пострадавшим около 250 тысяч готовых к употреблению блюд.

“#ChefsForUkraine – это их волонтерская инициатива, которая уже работает в 21 городе Украины. Мы договорились о том, что будем максимально содействовать их работе, в частности, по вопросу логистики продовольствия. Также будем координироваться с таможней для того, чтобы ускорить процессы поставки гуманитарной помощи в Украину”, — рассказал Кубраков.