Министер экономики Германии Катарина Райхе ознакомилась с работой ДТЭК по возобновлению энергосистемы

«Мне было приятно показать Федеральному министру экономики и энергетики Германии Катарини Райх нашу работу по защите и восстановлению энергосистемы страны на одной из тепловых электростанций ДТЭК. Электроэнергия, производимая такими станциями, играет решающую роль в противодействии попыткам России погрузить Украину во тьму этой зимой», — отметил Тимченко.

Он отметил, что октябрь стал одним из самых трудных месяцев для энергетической системы Украины: несмотря на то, что отопительный сезон еще не начался, российские удары системно направлены на генерацию, сети, а также объекты добычи и хранения газа.

Тимченко поблагодарил министра Райха и немецких энергетических компаний за поддержку Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры. Руководитель ДТЭК также выразил уверенность, что совместными усилиями Украина и ее союзники преодолеют энергетический террор агрессора.

«Объединившись с нашими европейскими и американскими союзниками, мы преодолеем энергетический террор россии и переживем впереди сложные месяцы», — подытожил Тимченко.