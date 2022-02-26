Министерство экономики уже собирает материалы для международных судов по нападению РФ

Министерство экономики уже собирает материалы для международных судов по нападению РФ

Правительство Украины в сотрудничестве с ведущими экспертными группами начало процесс фиксации и оценки всех экономических убытков, причиненных в результате нападения Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

«Пока наши Вооруженные силы героически отражают атаки врага по всей стране, мы уже работаем над двумя стратегически важными шагами для экономической поддержки Украины. Министерство экономики объединило усилия с лучшими экономистами страны – Киевской школы экономики, Ukraine Economic Outlook и других экспертных групп. Мы должны понимать масштабы потерь для нашей критической инфраструктуры, военных и гражданских объектов», – отметила она.

По словам Свириденко, после завершения военных действий Украина будет обращаться к международным партнерам за финансовой поддержкой для возобновления критической инфраструктуры. Поэтому уже сейчас международных экспертов приглашают анализировать текущие убытки.

Второй предпосылкой такой работы является намерение обратиться в Международный уголовный суд в Гааге за справедливым наказанием России за ее военные преступления.

«Если оккупант думает, что он может просто так прийти убивать людей, разрушать все и не нести за это ответственность – он ужасно ошибается. Кроме страшной цены в виде обезвреженной техники и живой силы они заплатят и за взорванные мосты, и за поврежденные дороги, и за разбомбленные аэропорты. И, конечно, за разрушенные дома украинцев и другие гражданские объекты», – заверила министр.

Она подчеркнула, что Россия должна выплатить компенсации и репарации за все разрушения и убийства, совершенные ею.

«Агрессор должен нести не только моральную, юридическую, но и финансовую ответственность за свои действия. Украина будет делать все возможное для этого. Работа продолжается. Мы обязательно отстроим нашу инфраструктуру и вернемся на путь экономического развития», – сказала она.

Свириденко также призвала поддерживать вооруженные силы Украины и верить в победу.