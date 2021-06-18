Министр энергетики заявил, что месячные цены на газ для населения продолжат расти

Это не касается годового тарифа.

Министр энергетики Герман Галущенко допускает, что месячные цены на газ для населения продолжат расти из-за его дефицит на европейском рынке.

Об этом он заявил во время доклада в Верховной Раде 18 июня.

"Если в Европе и в дальнейшем будет такой дефицит газа, как сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая 2022 года", — сказал глава Минэнерго.

В то же время Галущенко отметил, что, несмотря на то, что месячная цена на газ достигла почти 12 грн за куб. м, годовая фиксированная цена, на которую автоматически были переведены все потребители, выгодная и не превышает 8 грн за куб. м.

Стоит отметить, накануне сообщалось, что "Нафтогаз Украины" повысил месячную цену на газ в июне до 11,94 грн за куб. м, в то время как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м. В компании рост цены объяснили ситуацией на европейском рынке, где цены на газ есть одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти. Там добавили, что такая тенденция на европейском рынке обусловлена колебаниями цен на энергорынке из-за того, что Российская Федерация искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в апреле газоснабжающие компании опубликовали цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Они колеблются от 7,9 до 13,5 грн за кубометр. С 1 мая 2021 года газоснабжающие компании автоматически перевели клиентов на годовые тарифные планы.

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