Министр финансов анонсировал рост минимальной зарплаты в Украине

Чиновник заверил, что деньги на повышение выплат в госбюджете будут.

В течение 2022 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн.

Об этом в эфире "24 канала" заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен", — сказал Марченко.

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Он уточнил, что эти средства будут направлены на повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Закладывают на следующий год и рост пенсий и различных соцвыплат, которые привязаны к росту прожиточного минимума.

"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022-2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", — заверил министр финансов.

Напомним, сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн, а почасовой размер — 36,11 грн. С 1 декабря 2021 года она возрастет до 6,5 тыс. грн и 39,12 грн соответственно.

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