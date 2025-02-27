Министр финансов США рассказал, какая гарантия для Украины содержится в соглашении о недрах

Американский министр считает, что соглашение будет одинаково полезно для Украины и США.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в соглашении о совместной разработке украинских минеральных ресурсов содержится "неявная гарантия" для Украины.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

При этом глава Минфина США выразил надежду, что президент Зеленский поддержит это соглашение.

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"Оно [соглашение о недрах] не включает военные гарантии, но оно включает неявную гарантию того, что если Соединенные Штаты Америки будут вкладывать значительные средства в экономическое будущее... я называю это гарантией экономической безопасности", — отметил Скотт Бессент.

Он также добавил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы украинская экономика "работала хорошо".

"Чем больше активов американские компании будут иметь на местах [в Украине], тем больший интерес США будут в будущем, чтобы украинская экономика работала хорошо, тем больше безопасности это создаст для украинского народа, и чем больше — тем выше отдача для США", — объяснил он взаимную пользу от соглашения для Украины и США.

Напомним, в среду, 26 февраля, завершились переговоры по так называемому "соглашению о ископаемых". Ее финальный вариант удалось согласовать, и теперь представители Украины и США должны подписать ее до конца недели.

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