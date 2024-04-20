Минобороны Британии не потратило и половину денег из международного фонда поддержки Украины – The Guardian

Деньги не были использованы из-за бюрократических задержек с заключением контрактов.

Министерство обороны Великобритании из-за бюрократических проволочек с оформлением контрактов не использовало более половины денег из военного фонда в размере 900 миллионов фунтов стерлингов, который предназначен для Украины.

Об этом пишет The Guardian.

Международный фонд для Украины, возглавляемый Британией, насчитывает девять стран-доноров. Из 900 млн фунтов стерлингов (около 1 миллиарда 113 миллионов долларов США), предоставленных правительствами за последние два года, из которых 500 млн фунтов стерлингов поступило от Великобритании, лишь 404 млн фунтов стерлингов было выделено или потрачено на нужды Украины.

Средства выделили:

Дания – $164,5 млн;

Исландия – $3,7;

Литва – $6,18 млн;

Нидерланды – $136 млн;

Норвегия – $147,2 млн;

Швеция – $32 млн;

Австралия – $32 млн;

Новая Зеландия – $5 млн.

Министры признали, что часть оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не прибудет в Украину до весны следующего года.

По словам чиновников министерства обороны Британии, задержки вызваны необходимостью оценить каждую из множества оборонных компаний, принимавших участие в тендерах на получение контрактов.

Теневой министр обороны Британии Джон Хили обвинил ведомство в том, что оно работает "медленно".

"Великобритания едина в поддержке Украины и против российской агрессии. Поскольку Россия усиливает свои нападения на Украину, ее союзники должны ускорить военную поддержку. В то же время правительство Соединенного Королевства медленно передает важный новый комплект украинцам", — отметил он.

Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 года для финансирования военной подготовки и оборудования для Украины после широкомасштабного вторжения России.

Он был разработан как "гибкий фонд с низким уровнем бюрократии", которым руководит Министерство обороны от имени исполнительной комиссии, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы.

Напомним, в Белом доме ответили, когда Украина получит первые поставки оружия.

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