Минобороны Украины в 2026 году планирует продать около 10 тыс. т военного лома

Об этом пишет издание РБК-Украина в статье «Дефицитный рынок металлолома. Как обеспечить металлургов сырьем на 2026 год?

Как сообщил представитель Минобороны в ходе состоявшейся 28 ноября конференции Украинской ассоциации вторичных металлов («УАВтормет»), даже когда острая фаза войны будет завершена, в министерстве не могут гарантировать рост объемов заготовки лома.

«У нас не будет сотни тысяч тонн даже… По утилизации имущества, которое будет после острой фазы, основным вопросом будет взрывоопасность», - сказал он.

Как отмечает издание, с начала полномасштабного вторжения, мощным источником для наполнения рынка лома черных металлов должен стать военный лом. Поврежденная, списанная военная техника и другое оборудование должно стать сырьем для производства новой стали. Тем не менее, с реализацией военного лома есть серьезные проблемы.

Отвечая на вопросы представителей металлургических заводов об объемах заготовки и реализации металлолома, представитель Министерства обороны сказал, что общие запасы черных и цветных металлов на балансе ведомства не превышают 20-25 тыс. т.

«У нас до 20 тыс. т (общие запасы, постоянно поддерживаемые на таком же уровне – ред.). Мы реализовали в этом году 11,5 тыс. т», - сказал он и добавил, что в ведомстве не хватает рабочих рук для подготовки металлолома.

Согласно ожиданиям участников конференции, в следующем году прогнозируется дефицит на рынке металлолома Украины. Металлургические компании уже объявили о своих планах увеличить выплавку стали, однако обеспечить их сырьем не смогут ни ломозаготовители, ни списанная военная техника Минобороны, ни поставки от «Укрзализныци», которые предлагаются в правительстве для сбалансирования рынка.

Для решения этого вопроса, в середине ноября Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства разработало проект постановления Кабмина, регулирующего объем квот на экспорт-импорт товаров в следующем году. В Минэкономики предлагают установить квоту на экспорт лома в следующем году на нулевом уровне, что позволит удержать внутри страны дефицитное сырье.