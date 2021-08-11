Минус один: НБУ отозвал еще одну банковскую лицензию

Минус один: НБУ отозвал еще одну банковскую лицензию

ОАО "Расчетный центр" пополнил перечень ликвидируемых по собственной инициативе банков.

В среду, 11 июля, Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у ОАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" (ОАО "Расчетный центр"). Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В государственном регуляторе напомнили, что акционеры ОАО "Расчетный центр" приняли решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица еще в феврале 2021 года. 30 июня это финансовое учреждение завершило осуществление банковской деятельности.

"ОАО "Расчетный центр" имеет лицензию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление клиринговой деятельности и продолжит осуществлять соответствующую профессиональную деятельность на рынках капитала", — говорится в сообщении Нацбанка.

Денежные расчеты, связанные с клиринговой деятельностью, в дальнейшем будут обеспечиваться с использованием счета в Национальном банке Украины, что предусмотрено действующим законодательством.

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К слову, Национальный банк Украины является ключевым акционером ОАО "Расчетный центр", обладая более 83% акций.

ОАО "Расчетный центр" — восьмой банк, который прекратил осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица. Ранее Национальный банк Украины отозвал лицензии у ОАО "ВЕРНУМ БАНК", АО "БМ Банк", ОАО "Диви Банк", ОАО "КБ" Финансовый партнер ", ОАО" Апекс-Банк ", ОАО" Промышленно-финансовый банк "и ОАО" кредит Оптима Банк ".

Напомним, в среду, 11 августа, правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "Коммерческий банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных. Причиной стало невыполнение обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств в банке.

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