Минус половина пенсии: в ПФУ объяснили, за какие долги могут забрать 50% выплаты

Пенсия

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Пенсия может существенно уменьшиться из-за принудительных отчислений. В некоторых случаях Пенсионный фонд имеет право содержать до половины ежемесячной выплаты — в частности, если есть соответствующее судебное решение или постановление. В то же время для других видов взысканий действует более низкий лимит.

Об этом свидетельствует закон Украины «Об исполнительном производстве».

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Когда с пенсии могут унести половину

Украинское законодательство предусматривает возможность принудительного взыскания средств по пенсионным выплатам. Максимальный размер такого отчисления может составить 50% пенсии.

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Такое содержание применяется, в частности, в случаях, когда речь идет о:

выплату алиментов;

возмещение ущерба из-за хищения имущества;

компенсацию вреда, причиненного увечьем.

Основанием взыскания должны быть соответствующие судебные решения или постановления.

В то же время, не все долги позволяют удерживать половину пенсии. Если, например, нужно вернуть излишне выплаченные средства из-за действий самого пенсионера, размер отчислений не может превышать 20% ежемесячной пенсии.

В Пенсионном фонде отдельно отмечают, что излишне выплаченные суммы, полученные из-за злоупотребления или представления недостоверных данных, взимаются на основании решений ПФУ и в судебном порядке.

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Что будет с минимальной суммой, которая должна оставаться пенсионеру

Правила принудительного взыскания планируется изменить так, чтобы после отчислений у пенсионера оставалась гарантированная сумма.

Речь идет о прожиточном минимуме для нетрудоспособных лиц. В 2026 году он составляет 2595 грн.

К примеру, если человек получает пенсию 3000 грн, а с него нужно удержать 20%, сумма отчисления составляла бы 600 грн. После этого пенсионеру осталось бы 2400 грн.

Однако по новому подходу после взыскания на счете должно остаться не меньше установленной базовой суммы — то есть в этом случае 2595 грн. Это значит, что полностью удержать 600 грн будет нельзя.

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В то же время, такое правило не отменяет сам долг. Оно лишь означает, что его погашение может занять дольше.

Из-за чего пенсию также могут уменьшить

Отдельной причиной отчислений могут стать изменения в обстоятельствах пенсионера, о которых он не сообщил Пенсионному фонду.

В частности, речь идет о трудоустройстве, открытии ФЛП или переезде. Если по несообщению человек продолжает получать надбавки, на которые уже не имеет права, излишне выплаченные средства могут удерживать с пенсии — до 20% ежемесячной выплаты.

Другой порядок действует для людей, которые находятся на полном государственном содержании в интернатах или в пансионатах. В таком случае пенсионеру выплачивают 25% назначенной пенсии, а остальные 75% перечисляются учреждению для покрытия расходов на содержание.

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