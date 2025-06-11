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Минздрав саботирует инициативу президента по снижению цен на лекарства, - эксперт
Политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов заявил о саботаже со стороны Министерства здравоохранения Украины решений президента и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о снижении цен на лекарственные средства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий .
"Министерство откровенно саботирует решение Президента и СНБО о снижении цен на лекарства", - отметил эксперт в своем комментарии.
По словам Сазонова, Минздрав не только не способствует созданию конкурентного рынка лекарственных средств, а наоборот – предлагает решения, противоречащие государственной политике в этой сфере. "Позавчера Министерство здравоохранения изложило новый проект постановления, прямо противоречащий инициативе президента. Саботаж чистой воды", - подчеркнул он.
Политолог подчеркнул, что реализация озвученных министерством предложений не приведет к реальному удешевлению медикаментов.
"Вместо реального снижения цен, министерство занимается бутафорией. Вместо прозрачности и конкуренции на рынке лекарств – создаются правила под одного конкретного крупного производителя", – заявил Сазонов.
Он добавил, что эффективное снижение цен возможно только при открытом и честном рынке. "Для всех очевидно – снижение цен на лекарства возможно только благодаря прозрачной работе рынка и конкуренции. Все, что мешает нормальным рыночным отношениям, в конечном случае приведет лишь к росту цен", – подытожил политолог.
Снижение цен на лекарства в Украине
Как сообщалось в феврале, украинские фармацевтические компании снизят цены на еще более 100 медицинских препаратов. Лекарство будет дешеветь с марта 2025 года.
Так, Кабинет министров обнародовал постановление о стабилизации цен на лекарственные средства . Торговая прибавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены.
В частности, с 1 марта в Украине запрещено предоставление маркетинговых услуг, продвижения лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.
При этом запрет маркетинга не снизил цены на лекарства в Украине .