Мирный план Трампа срывает финансирование Украины за счет замороженных российских активов - FT

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Одна из пропозиций в новом «мирном плане» США для Украины может сорвать использование замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

Об этом сообщило издание Financial Times.

По новой «мирной инициативе» президента Дональда Трампа, замороженные активы РФ должны быть вложены в возглавляемые США инвестиционные фонды в Украине и России.

«100 млрд долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия», — говорится в предложениях США.

В проекте соглашения говорится, что Европа «добавит» еще 100 млрд долларов «для увеличения объема инвестиций, доступных для восстановления Украины».

Остальную часть замороженного российского фонда предлагается инвестировать в отдельный американо-российский проект.

Два европейских чиновника заявили, что раздел «мирного соглашения», который касается замороженных активов, является одним из самых тревожных, поскольку он подразумевает полномочия по управлению активами, которые в основном заблокированы в европейских финансовых институтах.

Один чиновник сказал, что текст был составлен практически как «намеренная провокация».

Европейцам необходимо будет согласиться отказаться от российских денежных средств, находящихся в их юрисдикциях, в пользу США и России.

Поэтому идея репарационного кредита с использованием российских активов остается лучшим вариантом для большинства стран ЕС, поскольку это будет наименее затратный способ финансирования Украины в течение следующих двух лет.

Брюссель надеется, что лидеры ЕС подпишут так называемый «репарационный кредит» в следующем месяце.

Напомним, ранее европейский план использования замороженных российских активов для поддержки Украины оказался под угрозой срыва из-за позиции Бельгии и открытого сопротивления Словакии. Премьер-министр страны Роберт Фицо прямо заявил, что заблокирует инициативу, если средства пойдут на военные расходы.