Мировая экономика летит в пропасть из-за торговой войны Трампа— Reuters

Дональд Трамп развязал мировую торговую войну / © ТСН.ua

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Риск рецессии в США и во всем мире в этом году вырос до 60% в связи с новыми тарифами, которые ввел президент Дональд Трамп.

Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные брокерской компании Wall Street JP Morgan.

В отчете финансовых аналитиков говорится, что эффект от этого повышения тарифов, вероятно, усилится из-за отплаты, падения деловых настроений в США и сбоев в цепочках поставок.

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Другие брокерские компании Уолл-стрит, включая Barclays и Deutsche Bank, также предупредили, что экономика США столкнется с более высоким риском скатывания в рецессию в этом году, если новые пошлины Трампа останутся в силе.

Агентство Reuters также сообщает о крупнейшем за последние годы обвале американских, британских, европейских и российских акций.

Европейский биржевой показатель STOXX 600 упал на 10% по сравнению с 3 марта.

Фьючерсы на S&P 500 снизились в цене еще на 1,24%, NASDAQ 100 — на 1,22%, а Dow — на 1,41%.

Цена нефти Brent сейчас ниже $65 за баррель, достигнув минимума с 2021 года, от чего страдает и Российская Федерация. Российская нефть Urals упала ниже $59 за баррель (в бюджете РФ она заложена в $70 за баррель).

500 самых богатых людей мира потеряли $208 млрд. Только основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $17,9 млрд.

Напомним, на фоне турбулентности на американских и мировых рынках, вызванной масштабным повышением пошлин, Дональд Трамп выразил уверенность в правильности своих действий.