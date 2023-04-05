Мировой ИТ-производитель отказался работать в России и уничтожил все свое оборудование

Крупнейший американский ИТ-производитель уничтожил в России все свои материально-производственные запасы более чем на 23 млн долларов.

На фоне массовых антироссийских санкций крупнейший американский изготовитель сетевого оборудования Cisco Systems уничтожил в России свои материально-производственные запасы.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на бухгалтерскую отчетность юрлица Cisco в России.

Такое решение компания приняла из-за прекращения действия лицензий и препятствий реэкспорту. Cisco также намерена уничтожить все IT-оборудование и демо-образцы.

В настоящее время компания уже утилизировала эксплуатационные части для разного оборудования. Также были ликвидированы транспорт русского подразделения, офисная мебель и техника.

С июня 2022 года в Cisco заявили о том, что компания сворачивает бизнес в России и Беларуси. К августу 2022 года компания Cisco расторгла трудовые договоры с большинством российских сотрудников. По состоянию на конец 2022 года в российском подразделении работали пять человек, а еще год назад это количество составляло 60 человек.

Следует отметить, что Cisco – это американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное преимущественно для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна из самых крупных в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий.

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