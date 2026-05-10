Мировой рынок картофеля лихорадит: фючерсы выросли на 700%

Финансовые контракты, привязанные к ценам на картофель, подорожали более чем на 700% на фоне спекуляций из-за войны с Ираном и опасений относительно глобальной продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Euronews.

С 21 апреля стоимость контрактов на картофель возросла примерно с 2,11 евро до 18,50 евро за 100 килограммов. Речь идет о так называемых CFD-контрактах — финансовых инструментах, отражающих ожидания рынка относительно будущих цен.

«Несмотря на резкий скачок в финансовом секторе, реальный рынок картофеля в Европе сейчас переживает избыток продукции. После высоких цен в предыдущие годы фермеры в Бельгии, Нидерландах, Франции и Германии значительно увеличили посевные площади, а благоприятная погода обеспечила рекордные урожаи», — отметили эксперты.

Эксперты подчеркивают, что нынешний скачок не означает резкого удорожания для европейских покупателей прямо сейчас.

Как война в Иране влияет на цены

Боевые действия на Ближнем Востоке привели к удорожанию энергоносителей и удобрений, создав угрозу глобальному дефициту продовольствия.

Мировые сельскохозяйственные рынки фиксируют резкий рост цен на продукцию. Цены на пальмовое и соевое масло стремительно выросли, тогда как котировки пшеницы приблизились к двухлетнему максимуму.

Перебои со снабжением сырой нефти повышают привлекательность биотоплива из сельскохозяйственных культур. Это закономерно провоцирует спрос на растительные масла и кукурузу.

Фактическое закрытие Ормузского пролива, являющегося одним из ключевых маршрутов торговли удобрениями, повлекло за собой резкий скачок цен на питательные вещества для растений. Фермеры по всему миру спешно пытаются сформировать запасы перед посевной.

Опасения по поводу продовольственной безопасности в условиях войны могут спровоцировать к активной закупке базовых продуктов питания, прежде всего пшеницы.

Кроме того, война в Иране привела к самому высокому за последние годы росту цен на фисташки, нарушив поставки тогда, когда растущий интерес потребителей к продуктам на основе этого ореха повлек за собой резкий рост спроса.

