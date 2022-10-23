Мировые компании формируют "теневой флот" для перевозок российской нефти — Bloomberg

В условиях антироссийских санкций мировые нефтяные трейдеры и компании владельцы танкеров создают огромный "теневой флот" для транспортировки российской нефти.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Журналисты пишут, что США уже несколько месяцев бьют тревогу из-за европейских санкций против России, которые могут спровоцировать такой шок. В Вашингтоне настаивают на том, чтобы компаниям разрешили доступ к предоставлению услуг ЕС, особенно страховых, чтобы избежать скачка цен на нефть до проведения ноябрьских выборов в Палату представителей США.

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Обозреватели агентства утверждают, что большая часть российских грузопотоков будет обслуживаться сложной и скорее секретной цепочкой из судов, владельцев, портов и безопасных коридоров, в которой доминируют компании, все еще желающие иметь дело с Россией.

В то же время отмечается, что компании, покупающие танкеры для этих целей, остаются в тени и не раскрывают подробностей о сделках.

"Если вы посмотрите на то, сколько судов продали за последние шесть месяцев нераскрытым покупателям, то становится понятно, что флот создается для того, чтобы перевозить российскую нефть", — сказал главный исполнительный директор компании Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

Глава отдела изучения рынков компании Braemar Аноп Сингх заявил, что перед началом военных действий в Украине резко возросла торговля танкерами со стороны нераскрытых организаций, базирующихся в таких странах, как Дубай, Гонконг, Сингапур и Кипр. Эксперт считает, что для обеспечения российского экспорта в объеме 4 млн баррелей в день на Дальний Восток будет сформирован теневой флот около 480 нефтевозов.

Суда будут выстроены в определенную цепочку, что создаст в море эффект челнока для перекачки сырья из одного танкера в другой с помощью труб. Однако такая схема связана с санкционными рисками, связанными с обработкой экспорта непосредственно из российских портов, и необходимостью перегружать несколько небольших грузов на более крупные танкеры для дальних рейсов.

Напомним, в начале октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Санкционный пакет содержит запрет на импорт российской продукции на сумму в семь миллиардов евро и ограничение цен на нефть. По оценкам экспертов, ограничение цен на нефть должно существенно снизить способность РФ финансировать войну против Украины.

Отметим, что согласно отчету Еврокомиссии, санкции "растопили" способность России финансировать войну, но Китай и Турция помогают ей обойти западные ограничения.

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