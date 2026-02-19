Мировые цены на кофе идут в минус: почему штормит рынок

Кофе подешевел / © Pixabay

Цены на кофе упали до самого низкого уровня за чуть более пяти месяцев на мировых рынках на фоне прогнозов рекордного урожая в Бразилии — ведущему производителю кофе в мире.

По данным Reuters, фьючерсы на арабике в Лондоне снизились примерно на 0,2%, торгуясь около 3,08 доллара за фунт после того, как цена пробила новый локальный минимум в 3,06 долларов.

На ожидание роста предложения повлияли данные Бразильской национальной службы поставок (Conab), которая прогнозирует, что общий объем производства кофе в стране в 2026 году может составить 66,2 млн мешков (по 60 кг), это примерно на 17% больше по сравнению с прошлым годом. От этого объема арабика может составлять около 44,1 млн мешков, а робуста — 22,1 млн мешков.

Такая перспектива значительного увеличения урожая давит на котировки, поскольку трейдеры закладывают в цены ожидания большого предложения, что может снизить рыночное давление на кофе.

Биржевые запасы возобновляются

Еще один сигнал для рынка — динамика составов ICE. Запасы арабики, которые в ноябре опускались до минимума почти за два года, к январю возобновились до 461 тысячи мешков — максимум более чем за три месяца.

Робуста также отыграла часть падения: от 4012 партий в декабре до более 4600 до конца января.

Чего ждать Украине

Украина полностью зависит от импорта кофе, какао и чая, потому глобальные колебания цен отражаются и на наших полках.

«Профильные компании-импортеры постоянно несут дополнительные риски и убытки в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины, вынужденно закладывая эти расходы в цену для конечного потребителя», — пояснил ведущий научный сотрудник ННЦ «Институт аграрной экономики» Богдан Духницкий.

По его словам, эти продукты обладают способностью сохраняться длительное время, поэтому внутренний рост цен обычно происходит с отсрочкой в 3-4 месяца после глобального удорожания.