Мировые запасы зерна упали до минимума из-за засухи и войны в Украине — Reuters

Из-за засухи и войны в Украине мировые запасы зерна упали до минимума за последние десять лет.

Мировые запасы зерна падают, несмотря на возобновление экспорта из Украины. Впрочем, именно на это надеялись импортеры, производители продуктов питания и животноводы.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что мир движется к наименьшим запасам зерна за последние годы из-за слишком низких объемов снабжения и низких урожаев крупных производителей зерновых.

Ожидается, что Соединенные Штаты, ведущий в мире производитель кукурузы, соберут самый маленький урожай кукурузы за последние три года. К слову, в Аргентине, которая является третьим в мире экспортером кукурузы, урожай снизился из-за засухи.

Кроме того, засуха нанесла ущерб европейским урожаям и грозит предстоящему посевному сезону в Южной Америке.

Отмечается, до конца урожайного 2022/23 года мировых запасов кукурузы хватит всего на 80 дней потребления, что на 28% меньше пяти лет назад. По данным Международного совета по зерну, это самый низкий уровень запасов с 2010/11 года.

Напомним, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, РФ играет с миром в голодные игры и пытается переложить вину на Украину за нехватку продовольствия. В свою очередь, Украина работает над международной операцией под эгидой Организации объединенных наций с флотами партнеров для создания безопасных торговых путей украинского экспорта продуктов.

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