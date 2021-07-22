Мисак Хидирян назвал самый дорогой инвестиционный проект холдинга A.G.R.Group

Бизнесмен и меценат Мисак Хидирян назвал строительство элеваторного комплекса в Середина-Буде Сумской области самой дорогой инвестицией холдинга A.G.R. Group. Проект был реализован и сдан в эксплуатацию в основном за счет привлеченных средств.

На протяжении 2019-2020 гг. в аграрном холдинге A.G.R. Group строили элеваторный комплекс в городе Середина-Буда, на Сумщине. Строительство объекта финансировалось в основном за счет привлеченных средств. Бизнесмен и меценат Мисак Хидирян назвал это самым дорогим инвестиционным проектом холдинга на сегодня.

“Однозначно, строительство элеватора - это самый дорогой инвестиционный проект холдинга на сегодня, который финансировался за счет привлечения банковских и собственных средств холдинга на протяжении 2019-2020 гг.”, - рассказал Мисак Хидирян в интервью изданию Латифундист.

Об открытии элеватора компания сняла отдельный видеопроект:

После того, как холдинг A.G.R. Group построил и успешно запустил элеваторный комплекс общей мощностью 28 тыс. тонн, стратегия развития элеваторного направления в компании изменилась. Теперь аграрии планируют покупать готовые объекты и модернизировать их.

“Мы готовы приобретать уже построенные элеваторы с готовой инфраструктурой, так как нам экономически выгоднее будет купить старый элеватор и инвестировать в модернизацию и строительство новых мощностей единовременного хранения, чем начинать строить “с нуля”. В данный момент мы в поиске подходящих вариантов и открыты для предложений”, - определил цель Мисак Хидирян.

Самая дорогая инвестиция холдинга A.G.R. Group - элеваторный комплекс в г. Середина-Буда

В компании также планируют увеличить объем перевалки через недавно построенный элеватор в Середина-Буда. A.G.R. Group находятся в активном поиске хозяйств в Сумской области, в непосредственной близости к элеватору с целью их приобретения. Этот шаг позволит увеличить количество оборотов, которые делает элеватор в течение маркетингового года.

A.G.R. Group — это частный сельскохозяйственный холдинг, объединяющий 20 украинских компаний, специализирующихся на выращивании зерновых культур. Общая площадь сельскохозяйственных земель компании составляет 32 тыс. га.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку