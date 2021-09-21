Миссия МВФ начала работу в Украине, встречи будут проходить в онлайн-режиме

Миссия МВФ начала работу в Украине, встречи будут проходить в онлайн-режиме

Миссия будет сосредоточена на вопросах независимости НБУ, реформах и укреплении антикоррупционных институтов.

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.

Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине, пишет РБК-Украина.

Возглавила миссию Иванна Владкова Голлар.

"Миссия МВФ начинает сегодня свою работу и продолжит обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме", — отметил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

Напомним:

В Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.

по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалина Георгиева по поводу выделения второго транша. Тогда Георгиева сообщила, что миссия МВФ возобновит работу в Украине уже в сентябре.

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