Миссия МВФ начинает свою работу в Украине: Киев может получить третий транш

Миссия МВФ начинает свою работу в Украине: Киев может получить третий транш

Встречи миссии будут проходить онлайн.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) 23 февраля начинает свою работу в Украине. По результатам второго пересмотра программы Stand-By Киев может получить третий транш в 700 млн долларов.

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Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, пишет "Экономическая правда".

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой программы МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 февраля министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Раде отметил, что по результатам пересмотра программы Stand-By ожидается получение третьего транша в 700 млн долларов. Срок программы истекает в июне 2022 года. Однако по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно 1,5 млрд долларов.

Стоит отметить, что в ноябре 2021 года МВФ завершил первый пересмотр и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов и продлил действующую кредитную программу до июня 2022 года.

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