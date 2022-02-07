Миссия МВФ начнет работу в Украине уже в ближайшее время — Минфин

Миссия МВФ начнет работу в Украине уже в ближайшее время — Минфин

Минфин видит прогресс в отношениях Украины с МВФ, считает Марченко.

Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил надежду, что Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступит к работе в Украине уже в ближайшее время. Программа предусматривает получение $2,2 млрд.

Об этом он рассказал Bloomberg TV.

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"Есть надежда, что следующая Миссия МВФ в Украине приступит к работе уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение $2,2 млрд, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы. Минфин видит прогресс в отношениях Украины с МВФ", — подчеркнул Марченко.

Он подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важна поддержка ЕС, Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Японии и других международных партнеров.

Также он подчеркнул, что несмотря на то, что Украина имеет ограниченный доступ к рынкам внешних заимствований, это не повлияет на экономику благодаря перевыполнению по доходам. "Перевыполнение плановых показателей доходной части госбюджета позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Лишь в январе этого года перевыполнение по доходам составило более 9 млрд грн ", – добавил Марченко.

Следует отметить, что Украина и МВФ утвердили общую программу Stand-by на пять миллиардов долларов 9 июня 2020 года. Она направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в Украине.

Напомним, международные резервы Украины в январе уменьшились на 5%. Падение обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями НБУ для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

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