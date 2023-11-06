Миссия МВФ в Украине начала работу: глава НБУ прогнозирует непростые переговоры

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сегодня, 6 ноября, начинает обсуждение мер с представителями украинских властей по второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). В частности, будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств.

Об этом говорится в сообщении представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна и пресс-службы Национального банка.

Миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Минфина и других государственных органов и учреждений, отметили в НБУ.

Во время второго пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике.

Речь идет, в частности, о мерах в сфере налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста.

Кроме того, специалисты остановятся на вопросе источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговый рынок.

"Просмотр будет непростым, однако команда Украины более 20 месяцев полномасштабной войны работает слаженно и эффективно. Мы четко отдаем себе отчет в критической необходимости сохранения поддержки МВФ не только для дальнейшего финансирования потребностей бюджета, но и в целом для развития нашей страны и ее европейского будущего", — сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Что известно о работе и финансировании МВФ

В октябре сообщалось, что команда Международного валютного фонда начала встречи с представителями украинских властей. Сообщалось, что диалог будет фокусироваться на "перспективных мероприятиях и вызовах" программы EFF.

Международный валютный фонд одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. Власти Украины, со своей стороны, должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

В рамках программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле. Еще один транш в размере 890 млн долларов был выделен уже в июне. Следующий ожидается осенью, после второго пересмотра программы миссией МВФ.

Ранее в украинском правительстве заявляли, что ожидают от МВФ в 2024 году траншей на сумму 5,4 миллиарда долларов.

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