Миссия онлайн и выполненные условии: когда Украина ожидает очередной транш МВФ

Очередной транш должен поступить в Украину в конце ноября или начале декабря.

В Украине ждут миссию Международного валютного фонда уже на этой неделе. Скорее от всего, она будет онлайн. Причиной является рост случаев заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции.

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По его словам, визит миссии в Украину планируется на 18 сентября, но это, скорее от всего, будет онлайн-миссия.

"Миссия, скорее всего, будет онлайн. Потому что растет количество заболеваемости COVID-19. А во время роста больных COVID, они совершают онлайн-миссии", — отметил Шмыгаль.

По его словам, эта миссия будет завершающей в подготовке выдачи следующего транша. Шмыгаль говорит, что Украина выполнила все условия.

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Очередной транш МВФ должен поступить в Украину в конце ноября или начале декабря. Украинская сторона выполнила все условия.

"Мы выполнили все условия, все бенчмарки, которые были прописаны в меморандуме с МВФ. Поэтому мы ожидаем положительного завершения миссии. И ждем, что ориентировочно в конце ноября — начале декабря будет возможен транш МВФ. После миссии проходит 5-7 недель подготовки и заседания совета МВФ, и сразу после этого идет транш ", — отметил он, добавив, что Киев не рассчитывает на то, что результаты работы миссии МВФ будут неуспешными для Украины, поскольку выполнены все показатели. Транш должен быть в размере 750 млн долларов.

Напомним:

В Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.

по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой по поводу выделения второго транша. Тогда Георгиева сообщила, что миссия МВФ возобновит работу в Украине уже в сентябре. Новости мира: Украина получит от МВФ 2 миллиарда 700 миллионов долларов к годовщине Независимости

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