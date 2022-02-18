Миссию МВФ ожидают в ближайшее время, Украина может получить транш на 700 млн долларов

По словам Марченко, Украина выполняет условия и структурные маяки по программе с МВФ, что приближает миссию фонда и пересмотр программы.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступит к работе в Украине уже в ближайшее время. По результатам просмотра программы Stand-By Украина может получить транш в 700 млн долларов.
Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Раде.
"По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе на 700 млн долларов. Срок программы завершается в июне 2022 года. Но по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно 1,5 млрд долларов", — сказал он, добавив, что Украина выполняет условия и структурные маяки по программе с МВФ, что приближает миссию фонда и пересмотр программы.
Также министр надеется, что Украина получит первый безусловный транш на 600 млн евро макорофинансовой помощи ЕС в конце марта – начале апреля 2022 года. Второй транш Украина получит после выполнения ряда мер по структурным реформам.
Напомним:
Правительство США предложило Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов, чтобы помочь укрепить ее экономику на фоне дестабилизационного поведения России.
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