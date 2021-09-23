Мизерные проценты: сколько украинцы тратят на отдых, культуру и рестораны

Мизерные проценты: сколько украинцы тратят на отдых, культуру и рестораны

Меньше всего украинцы тратят на образование.

По данным Государственной службы статистики Украины, во втором квартале 2021 года украинские домохозяйства потратили 873,5 млрд грн, что на 17,4% больше, чем в прошлом году. На еду, коммунальные услуги, алкоголь и табак приходится более 60% расходов.

Подробнее об этом говорится в подсчетах Госстата.

Так, на отдых и культуру украинцы тратят 3,4% дохода. Для сравнения — расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составляют 41,4%.

На рестораны и гостиницы украинцы выделяют 2,6% расходов. По данным службы статистики, меньше всего в Украине тратят на образование — всего 1,1% дохода.

Государственная служба статистики Украины

Напомним, 15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022 год. Более подробно о том, куда и сколько средств планируется выделить — в материале ТСН.ua.

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