Пенсия в Украине 2026 / © iStock

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Человек с многолетним страховым стажем и гражданин, который никогда официально не работал, могут получать одинаковую ежемесячную выплату — 2595 грн. Такая ситуация возможна из-за особенностей назначения государственной социальной помощи и пенсионного обеспечения для работающих пенсионеров.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Кто может получать 2595 грн без страхового стажа

По данным издания, в 2026 году право на пенсию по возрасту с 65 лет имеют граждане, получившие не менее 15 лет страхового стажа. Если стажа меньше или нет совсем, малообеспеченный человек может обратиться за государственной социальной помощью, которую часто называют «социальной пенсией».

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Во время назначения такой помощи учитывают среднемесячный совокупный доход семьи за шесть месяцев в расчете на одного ее члена. Базовый размер выплаты составляет 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 778,50 грн. С учетом государственной доплаты общая сумма может достигать 2595 грн.

Почему работающий пенсионер может получать только 2595 грн

Одинаковую выплату могут получать не только люди без страхового стажа, но и пенсионеры, которые имеют официальный трудовой стаж, но продолжают работать после выхода на пенсию.

«Такое совпадение возможно, если пенсионер продолжает работать, имеет неполный страховой стаж и ему насчитали низкую пенсию», — отмечает издание.

В качестве примера медиа «На пенсии» приводит ситуацию с 65-летним мужчиной, который имеет 34 года страхового стажа и продолжает работать. Полный страховой стаж для мужчин в этом случае составляет 35 лет. Если его пенсия вместе с доплатами не достигает 2595 грн, государство может назначить адресную помощь. В результате общая выплата может быть равна сумме, которую получает человек без страхового стажа.

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Как изменится пенсионная выплата после увольнения и в 2027 году

После прекращения трудовой деятельности размер пенсионного обеспечения может возрасти. По информации OBOZ.UA, от 1 марта 2026 года для неработающих пенсионеров без полного страхового стажа, за исключением отдельных категорий с высшими гарантиями, предусмотрена минимальная выплата на уровне 3406 грн.

Для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным страховым стажем — от 35 лет у мужчин и от 30 лет у женщин — минимальная выплата составляет 4213 грн.

Кроме того, с 1 января 2027-го планируют повысить минимальную пенсию с 2595 до 2878 грн, а максимальную — с 25 950 до 28 780 грн.

Также части пенсионеров могут увеличить доплаты за сверхурочный страховой стаж. Перерасчет связан с запланированным ростом прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

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Пенсии в Украине — последние новости

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в декабре 2026 года часть украинских пенсионерок может получить дополнительные выплаты. Речь идет о надбавках за сверхурочный страховой стаж, а также ежемесячные возрастные доплаты для пенсионеров от 70 лет. Их размер зависит от возраста и может составлять от 300 до 570 грн.

Также украинцам, проживающим за границей и получающим пенсию от Украины, в ряде стран нужно регулярно подтверждать, что они живы. Для этого необходимо подавать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины. Если этого не сделать в установленный срок, выплату пенсии могут приостановить.

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