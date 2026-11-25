Родители / © Credits

Реклама

В декабре 2026 многодетные родители в Украине могут получать от государства по 2 100 гривен ежемесячно. На назначение этих средств не влияют ни доходы, ни имущество семьи. Однако нужно официально подтвердить свой статус и соблюсти несколько правил, иначе выплаты отменят.

О деталях начисления этой помощи рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Реклама

Кому и сколько будут платить

В декабре 2026 года ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка составляет 2 100 гривен. Если семья стала многодетной после рождения двойни, тройни или большего количества детей, деньги назначат на каждого ребенка из этой двойни или тройни.

Реклама

Оформить помощь может один из родителей, постоянно живущий вместе с ребенком. Такое право имеют:

украинские граждане;

иностранцы и люди без гражданства, постоянно проживающие в Украине;

беженцы и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Государство будет платить деньги до месяца, когда ребенку исполнится шесть лет. При этом имущественное положение семьи не проверяют.

«При назначении помощи не учитывается среднемесячный совокупный доход семьи», — подчеркнули в ПФУ.

Единственное исключение: помощь не будет оказана, если на момент обращения семья уже получает базовую социальную выплату по постановлению правительства № 371.

Реклама

Какие документы нужны и куда идти

Деньги могут поступать на банковскую карту или в отделение «Укрпочты». Чтобы оформить выплату, родителю нужно обратиться в ЦНАП или сервисный центр ПФУ.

С собой необходимо взять:

заполненное заявление установленного образца;

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

налоговый номер (РНОКПП);

свидетельства о рождении всех детей;

удостоверение родителей многодетной семьи (если их нет — справку о статусе многодетной семьи и ребенка).

При каких условиях выплаты прекратят

Семья будет получать деньги, пока не соответствует требованиям закона. Начисления остановят, если:

отца или мать лишили родительских прав;

ребенка передали на полное государственное содержание;

семья потеряла статус многодетной;

выяснилось, что семья тратит деньги не по назначению;

умер ребенок или получатель выплат.

В ПФУ добавили важный нюанс. Если деньги перестали платить из-за того, что истек срок действия удостоверений или справок, выплаты можно вернуть. Для этого нужно обновить документы, но пауза в выплатах не должна длиться больше четырех месяцев.

Реклама

Денежные выплаты в Украине — последние новости

Напомним, часть украинских пенсионеров за рубежом рискует остаться без выплат уже с начала 2027 года. Причина — отсутствие одного документа, который нужно подавать каждый год.

Также мы писали, что пенсионеры в Украине получают выплаты не в один день: средства поступают по индивидуальному графику, который зависит от способа доставки.

Новости партнеров

Новости партнеров