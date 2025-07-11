Мобилизированные ФЛП освобождены от налогов на время службы: как это будет работать

ГНС не будет взимать налоги с предпринимателей, пошли на военную службу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину / © Сегодня

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В Украине самозанятые физические лица-предприниматели (ФЛП), мобилизованные в ряды Вооруженных Сил Украины или заключившие контракт на военную службу, теперь автоматически освобождаются от уплаты ряда налогов и представления отчетности на весь период службы благодаря новым изменениям в Налоговый кодекс.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Какие налоги не будут уплачиваться

Налоговики уточнили, что ФЛП на военной службе теперь освобождены от уплаты:

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налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

единого налога;

военного сбора;

единого социального взноса (ЕСВ) при условии, что нет наемных работников.

Как будут действовать налоговые льготы

В ГНС заверили, что освобождение от уплаты налогов применяется автоматически, начиная с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года. Это происходит на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если эти суммы уже были начислены, они подлежат аннулированию. В случае, если ФЛП был исключен из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты обязательств во время службы, он будет обновлен автоматически.

Мобилизированные ФЛП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и фермеры, информация о которых есть в Реестре, также имеют право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ на весь срок их военной службы. Кроме того, государство обязано упразднить начисленные за этот период штрафы или пеню.

Что делать ФЛП с наемными работниками

Если у мобилизованного ФЛП есть наемные работники, а его бизнес продолжает работать, он может уполномочить другое лицо выплачивать им зарплату. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФЛП может в течение 180 дней после демобилизации без штрафов.

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Отчетность по ЕСВ подается в течение 150 дней после демобилизации, также без штрафов и пени.

Освобождение от ответственности

Даже если возникли нарушения до начала службы или во время нее, в частности, просроченные платежи или несвоевременно представленные отчеты, мобилизованные ФЛП освобождаются от ответственности при условии, что исполнят свои обязанности перед государством в установленные сроки после демобилизации: отчетность — до 150 дней, уплата налогов — до 180 дней.

ГНС инициировала решение этих вопросов и создала в территориальных органах рабочие группы для консультаций, а также поддерживает работу всех «горячих линий».

Напомним, решение о налоговых льготах для мобилизованных ФЛП появилось на фоне сообщений о том, что украинские предприниматели, которые пошли защищать страну после начала полномасштабного вторжения, накопили миллионные долги . Более 3 тысяч мобилизованных предпринимателей в Украине имеют налоговый долг почти в 30 миллионов гривен.

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