Мобилизованные ФЛП могут не платить налоги: как это оформить

Мобилизованные ФЛП могут не платить налоги и не подавать отчетность

Украинские физлица-предприниматели (ФЛП), которые стали на защиту государства, имеют право на значительные налоговые преференции. Они могут законно освободиться от уплаты налога на доходы, ЕСВ, единого налога и военного сбора на время военной службы.

Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

Налоговые льготы предусмотрены для предпринимателей, которые были мобилизованы или проходят военную службу по контракту. Важно, чтобы на момент призыва или подписания контракта они уже имели статус ФЛП или самозанятого лица.

Налоговые льготы для ФЛП-военных

На весь период военной службы (но не ранее 24 февраля 2022 года) такие граждане освобождаются от обязанности:

начислять и уплачивать налог на доходы физических лиц, единый налог, военный сбор и единый социальный взнос за себя;

подавать налоговую отчетность по этим платежам.

Льготы сохраняются даже в случае, если у предпринимателя есть наемные работники или если он продолжает получать доход во время службы.

Срок действия налоговых льгот для ФЛП

Освобождение начинает действовать с первого числа месяца, когда лицо мобилизовали или оно заключило контракт, и продолжается до конца месяца, в котором произошла демобилизация или увольнение со службы.

Как ФЛП оформить освобождение от налогов?

Необходимо подать в налоговый орган по месту регистрации:

копию военного билета или другого документа, подтверждающего мобилизацию на особый период,

копию контракта (если у налогового органа отсутствует соответствующая информация о службе).

Для поддержки предпринимателей, которые проходят службу, в территориальных подразделениях ГНС созданы временные рабочие группы и действуют отдельные «горячие линии». В случае возникновения вопросов, ФЛП или представитель (по доверенности) может обратиться непосредственно в налоговую службу, где находится на учете.

К слову, Международный валютный фонд отказался от требования введения НДС для ФЛП. Премьер Юлия Свириденко сообщила, что во время переговоров в Вашингтоне партнеры признали эту идею неконструктивной и слишком чувствительной для общества. Сейчас правительство разрабатывает альтернативные меры для наполнения бюджета на 2027 год.

